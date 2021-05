La campagne de vaccination contre le covid-19 s’est accélérée hier et s’ouvre désormais aux personnes de plus de 50 ans, et aux personnes de 16 ans et plus souffrant de comorbidités. L’Agence régionale de santé appelle à la mobilisation générale pour inciter les habitants à se faire vacciner afin de les protéger de la maladie et sécuriser le calendrier de déconfinement. Des opérations renforcées sont prévues cette semaine. Malgré le pont de l’Ascension, cinq centres de vaccination resteront ouverts ce jeudi en Charente-Maritime à La Rochelle, Royan, Jonzac, Montlieu et sur l’île de Ré. L’objectif est aussi d’inciter la population à se faire dépister. Dans notre département, les laboratoires d’analyses restent mobilisés, tout comme les médiateurs de lutte anti-covid. Ils sont présents aujourd’hui place de l’Europe à Surgères, et demain à Pons.