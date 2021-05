La campagne des Régionales bat son plein en Nouvelle-Aquitaine. Les candidats multiplient les déplacements et les représentations publiques. C’est le cas en Charente-Maritime. Après la venue jeudi à La Rochelle de la ministre déléguée aux armées Geneviève Darrieussecq, candidate de la majorité présidentielle, puis d’Edwige Diaz du Rassemblement national vendredi à Saintes, c’était au tour hier après-midi de la tête de liste du « Mouvement de la ruralité Résistons » Eddie Puyjalon de fouler les terres charentaises-maritimes. Il a choisi le pays Marennes-Oléron pour aller à la rencontre de restaurateurs, pêcheurs et ostréiculteurs afin d’évoquer la crise et rassurer les acteurs de terrain, avec le soutien du député béarnais Jean Lassalle qui connaît le profil du futur président de région :

Huit candidats sont en lice en Nouvelle-Aquitaine : 5 hommes et 3 femmes. Le président socialiste sortant Alain Rousset qui est donné favori selon un récent sondage, Geneviève Darrieussecq de la majorité présidentielle, Edwige Diaz du Rassemblement national, Nicolas Florian des Républicains, Nicolas Thierry d’EELV et Génération.s, Clémence Guetté de la France insoumise et du NPA, Eddie Puyajalon donc du Mouvement de la ruralité Résistons et Guillaume Perchet de Lutte ouvrière.