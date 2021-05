L’opération « Attention, on marche sur des œufs » est reconduite sur le littoral charentais-maritime. Objectif : sensibiliser les usagers et les gestionnaires des plages au respect de la faune locale qui partagent ces espaces souvent touristiques et fréquentés. Comme tous les ans, la côte sauvage sur le territoire de la presqu’île d’Arvert est un site privilégié pour la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux comme le Gravelot à collier interrompu pour lequel de nombreuses structures se mobilisent pour sa protection.

De nombreux acteurs de la protection de la nature relancent cette campagne nationale qui a pour but de préserver les espèces sauvages qui peuplent nos plages. Le Conservatoire du littoral, l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts, la Ligue pour la protection des oiseaux, Rivages de France et le réseau de la protection de la nature en France appellent à la vigilance ! L’opération « Attention, on marche sur des œufs ! » vise à sensibiliser les usagers du littoral et les gestionnaires de plages au respect de la faune sauvage qui partage ces espaces souvent touristiques et fréquentés. Les Gravelots à collier interrompu, Grands gravelots, Sternes naines, Huîtriers-pies et autres oiseaux du bord de mer reviennent de leurs quartiers d’hivernage africains pour se reproduire en France métropolitaine. En Outre-mer, les tortues marines et de nombreuses espèces d’oiseaux de mer pondent également sur les plages. Lors du déconfinement de mai 2020, un appel similaire avait permis une mobilisation exceptionnelle afin d’éviter une hécatombe de nids et de poussins installés sur des sites inhabituellement désertés par les humains. En informant le grand public, en alertant les services responsables du nettoyage des plages, en identifiant voire en isolant les nids par un balisage à caractère pédagogique, il a été possible d’épargner la biodiversité littorale menacée. Cette année, le repérage des installations d’oiseaux a débuté et, en lien avec les collectivités, des équipes d’animateurs vont de nouveau alerter et informer le public afin d’anticiper les impacts de la fréquentation des sites naturels du littoral.