Le nombre de doses va sensiblement augmenter dans les centres de vaccination, passant du simple au double. Les capacités d’accueil sont également élargies dès ce mardi. C’est le cas à Royan où les deux centres de vaccination à l’hôpital et à la clinique Pasteur ont fermé au profit d’un seul vaccinodrome plus important installé à l’Espace Cordouan, capable d’injecter 10 doses en même temps. Il est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h.

A La Rochelle, la vaccination s’opère également tous les jours depuis samedi, grâce au renfort des pompiers qui prennent le relais le week-end uniquement.

Sur l’île d’Oléron, l’augmentation du nombre de doses va permettre d’assurer la vaccination des personnes de plus de 70 ans dès aujourd’hui, toujours au complexe sportif de l’Oumière.

Enfin, à Marennes, le nombre de vaccinations augmente également dès cette semaine, avec 500 doses prévues. Le centre sera ouvert 5 jours sur 7 à compter du 19 avril.