Des études viennent de mettre à jour d’importants dégâts causés sur les fortifications. Le chantier est colossal, et le Syndicat mixte dédié à la restauration et à l’animation du site n’a pas les ressources nécessaires pour porter cette opération d’envergure estimée à 16 millions d’euros. La municipalité va donc se tourner vers le Département pour lui confier la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du Plan de relance de l’Etat. Car il en va de la sauvegarde de ce qui est l’un des Plus beaux villages de France, mais qui est aujourd’hui menacé comme nous l’explique la maire Claude Balloteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/travaux-brouage-1.mp3 Petite contrainte supplémentaire : les travaux devront se faire dans le respect de l’environnement et de la protection de la biodiversité comme le précise Claude Balloteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/travaux-brouage-2.mp3 Une délibération sera soumise au vote du conseil municipal de Marennes-Hiers-Brouage ce soir pour confier la maitrise d’ouvrage de cette opération au Département de la Charente-Maritime.