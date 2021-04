L’épreuve, qui devait avoir lieu les 28 et 29 mai, est reportée à 2022. Les organisateurs ont annoncé hier leur décision de ne pas maintenir l’évènement en raison de la crise qui se prolonge et du contexte sanitaire qui s’est dégradé. Toutefois, ils ont décidé de proposer un challenge connecté du 15 mai au 19 juin. Une épreuve chronométrée de course en solo avec classement. Nous devrions en savoir plus d’ici quelques jours.