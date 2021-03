L’occupation du Moulin du Roc à Niort. Hier matin, des professionnels du spectacle des Deux-Sèvres, de la Vienne, de Vendée et des deux Charentes ont investi la scène nationale pour dénoncer l’inertie du gouvernement. Le secteur souffre de la crise sanitaire. Il est quasiment à l’arrêt depuis un an. Une quarantaine d’artistes et techniciens ont répondu à l’appel de la CGT spectacle du Poitou-Charentes pour entamer une action similaire à celle menée depuis la semaine dernière au théâtre de l’Odéon à Paris.