Il ne vous reste plus que deux jours pour réserver vos cartons à la demande (dernier délai dimanche à 13h). Ensuite, il sera toujours possible de participer (date limite d’inscription le 21 mars à midi), mais vous ne pourrez plus choisir vos cartons. Ils seront générés automatiquement par planche de 6 ou 12 avec les 90 numéros.

LOTORADIO, le loto en direct à la radio sur HELENE FM & VOGUE RADIO.

Rendez-vous le dimanche 21 mars pour jouer au loto depuis chez vous.

Plus de de 3000 euros de lots à gagner dont 3 Cookéo et un bon d’achat de 1000 euros.

Pour participer, c’est simple ! Rendez-vous dès maintenant sur helenefm.com ou vogueradio.fr, et commandez vos cartons par planche de 6 à 10 euros, ou de 12 à 15 euros.

LOTORADIO, le loto en direct à la radio sur Hélène FM et Vogue radio, Youtube et les réseaux sociaux.