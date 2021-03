Ouvert depuis le 21 janvier au centre d’animation et de loisirs de la ville, il a accueilli 1094 volontaires, dont 393 qui ont déjà reçu la deuxième dose de vaccin contre la Covid-19. Et la vaccination devrait s’accélérer ces prochaines semaines comme l’ont indiqué ce mardi le préfet Nicolas Basselier et le directeur départemental de l’Agence régionale de santé Eric Morival. Ce que nous confirme Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage :

Et pour les personnes âgées isolées ou handicapées, le Centre intercommunal d’action sociale du Bassin de Marennes propose un accompagnement spécial pour les bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie ou de la Prestation de compensation du handicap. On écoute à ce sujet Jennifer Tranchant, la directrice du CIAS :

Pour prendre rendez-vous, il faut composer le 05 35 92 00 09.