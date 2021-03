Plusieurs cas de covid-19 à la mairie de Saint-Jean-d’Angély. Six agents ont été testés positifs au variant anglais du coronavirus la semaine dernière. L’ensemble du personnel et les élus ont fait l’objet d’un dépistage depuis mercredi. Toutes les personnes cas contacts ont été isolées et sont actuellement en télétravail. Par conséquent, l’ensemble des services de la mairie seront fermés au public toute cette semaine. Une permanence téléphonique est assurée pour les urgences. Le Conseil municipal, qui devait se tenir jeudi prochain, est reporté au 18 mars et se déroulera en visioconférence.