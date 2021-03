La signature d’un contrat d’objectifs et de moyens entre l’Agence régionale de santé, la Ville et la Communauté de communes Aunis Sud est en cours pour assurer et pérenniser son fonctionnement. Ainsi, l’ARS va s’engager à verser une compensation financière pour les moyens mis à disposition par les collectivités pour le fonctionnement du centre. Et ce jusqu’au 31 décembre prochain. Cela ne couvrira pas toutes les charges, mais l’essentiel est là selon Jean Gorioux, le président de la CdC Aunis Sud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/gorioux-1.mp3 Le centre de vaccination de Surgères, installé au Castel park depuis le 20 janvier et qui est ouvert actuellement trois jours par semaine, est destiné à vacciner à terme l’ensemble des habitants de la Communauté de communes. Et ce le plus rapidement possible comme le souhaite Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/gorioux-2.mp3 Pour l’heure, plus de la moitié des personnes cibles de plus de 75 ans ont été vaccinées.