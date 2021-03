Quand promenades et écologie font bon ménage aux Mathes-La Palmyre. La station balnéaire se satisfait des bacs à marée installés sur ses plages. Objectif : permettre à chacun de faire geste pour la planète en ramassant les déchets charriés par la mer ou abandonnés sur le sable.

La commune a rejoint, depuis plusieurs années, le programme Trait-Bleu/Bacs à Marée mené par Taho’é éco-organisation, une société coopérative d’intérêt collectif. Grâce à cet engagement ainsi qu’à la signature de la Charte « Plage sans déchets », la Municipalité met à disposition des promeneurs trois Bacs à Marées : Plage des Pins de Cordouan, à la Base Nautique de La Palmyre et Plage de Bonne Anse. Installés d’Octobre à Avril, ces Bacs ont permis de récupérer, entre 2019 et 2020, 845 kg de déchets sur la Commune et plus de 8 tonnes sur le Littoral du Pays Royannais. Des chiffres malheureusement en augmentation d’année en année selon la société. 75 % de plastiques se retrouvent dans ces bacs, 12 % de bois, 8 % de verre, 4% d’alu et 1% de plastiques réutilisables. Dans le contexte sanitaire actuel lié à la COVID-19, les Bacs peuvent également recevoir les masques, gants et lingettes usagés. Comme pour tout ramassage, il faut penser à s’équiper avant de ramasser, afin d’éviter tout risque de contamination.