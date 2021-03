Les élus du Département ont adopté vendredi dernier un plan d’aide qui comprend plusieurs mesures afin de soutenir ceux qui se retrouvent en situation de fragilité matérielle et morale. Et notamment la création d’un fonds d’aide au maintien dans le logement, à l’acquisition d’ordinateurs et de connexions internet, mais aussi l’ouverture d’une plateforme d’aide psychologique. Ce plan s’élève à 750 000 euros.