La Communauté de communes encourage les habitantes à acheter des protections hygiéniques réutilisables en participant au financement. Une nouvelle opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte pour la réduction des déchets sur l’île.

En ce début d’année 2021, la Communauté de communes de l’île d’Oléron teste une nouvelle mesure visant à réduire les déchets à la source. Après l’aide à l’achat de couches lavables pour les nourrissons, et le défi zéro plastique, elle veut encourager la population féminine oléronaise à opter pour des protections hygiéniques durables et réduire ainsi une source importante de déchets qui ont des conséquences néfastes sur l’environnement, alors qu’il existe des alternatives écologiques plus saines et plus économiques. Il faut savoir, qu’au cours de sa vie, une femme a en moyenne ses règles pendant 3 000 jours, qu’elle utilise 12 000 protections jetables, soit 150kg de déchets, d’après les chiffres de l’Association Zérowaste France. Adieu donc les tampons et les serviettes jetables, et bonjour les protections hygiéniques durables que l’on trouve sous forme de culottes de règles ou de serviettes hygiéniques lavables. Le principe de l’aide est simple : rembourser 50% de la somme dépensée, dans la limite de 50 euros par femme. Celles souhaitant bénéficier de ce coup de pouce financier doivent en faire la demande avant achat au 05 46 47 21 84 ou en ligne sur cdc-oleron.com rubrique « actions-zero-dechets ».