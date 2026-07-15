La Ville de Surgères va faire le plein de nouveautés à la rentrée. Le nouveau maire Thomas Godeau a décidé de casser les codes et de rompre avec les habitudes pour les Journées européennes du patrimoine, qui auront lieu les 19 et 20 septembre. Outre l’ouverture aux scolaires de la Micro-Folie (le musée numérique), le public va pouvoir découvrir un lieu emblématique de la ville, et inaccessible : le bureau du maire. Avant cela, la mairie va lancer le 15 septembre prochain ses thés dansants municipaux, qui étaient une promesse de campagne du premier magistrat. On écoute Thomas Godeau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/rentree-surgeres.mp3 Le premier thé dansant municipal aura donc lieu le 15 septembre, de 14h30 à 17h30, à la salle du Castel park.