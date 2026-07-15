Du nouveau pour l’emploi dans le Bassin de Marennes. Inauguré début juillet, l’Espace emploi, orientation et projets a ouvert ses portes dans les anciens locaux de la Communauté de communes, 10 rue du Maréchal Foch à Marennes. Un lieu ressource unique qui regroupe plusieurs structures spécialisées dans la formation et l’orientation professionnelle. Ainsi, la collectivité se dote d’un véritable outil de développement au service des habitants, des entreprises et de l’économie locale au sens large.

Situé dans l’ancien siège de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes qui a été totalement rénové, cet espace de 200 m² est notamment composé de deux salles de formation et d’une salle informatique qui permettent à des organismes d’accueillir leurs stagiaires. Six bureaux ont par ailleurs été aménagés pour permettre à diverses structures spécialisées d’assurer leurs permanences et d’accueillir leurs publics, comme France Travail, la Mission locale, Cap emploi, et les chambres consulaires. L’Espace régional d’information de proximité, qui est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, est aussi présent. Une conseillère accueille les personnes en quête d’informations et d’accompagnement sur les métiers, l’orientation professionnelle, la reconversion, la V.A.E., et la création ou la reprise d’entreprise. En regroupant tous ces services et acteurs en un lieu unique, 100% dédié à l’emploi et à l’orientation professionnelle comme il en existe sur d’autres territoires, la CdC du Bassin de Marennes comble un vide. Elle répond à un besoin identifié en matière d’accompagnement des publics, d’accès aux services et de proximité, quand les problématiques de mobilité sont un frein pour de nombreux usagers.

Le public dispose désormais d’un seul et même lieu où il peut être à la fois conseillé, accompagné et formé. Cet outil va aussi permettre à la collectivité de développer l’offre de formation sur le territoire, de déployer de nouveaux ateliers numériques, d’accueillir un plus grand nombre d’acteurs de l’emploi et de mieux répondre aux besoins de la population mais aussi des entreprises.

Coût de l’opération : plus de 745 000 euros HT.