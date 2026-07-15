La tournée d’été de la Prévention routière fait étape aujourd’hui et demain en Charente-Maritime. Un stand de l’association accueillera le public cet après-midi, de 16h à 19h, plage de Nauzan à Vaux-sur-Mer, puis demain, même créneau horaire, devant l’office de tourisme de Saint-Martin-de-Ré. Des ateliers ludiques et pédagogiques gratuits seront proposés pour sensibiliser les vacanciers et les habitants aux principaux risques routiers de l’été comme la fatigue, l’alcool, et les comportements dangereux comme l’usage du téléphone au volant. Des éthylotests seront également distribués. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale pour promouvoir les bons réflexes à l’occasion des déplacements estivaux.