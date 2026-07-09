L’inauguration hier après-midi à Barzan, au sud-est de Royan, d’un nouvel ouvrage pour mieux protéger le littoral face aux submersions marines. Il s’agit d’un système d’endiguement qui a été aménagé sur le site de Barzan-Plage. Ce chantier de près de 3 millions d’euros doit permettre de sécuriser les habitants, les activités économiques et le site archéologique du Fâ.

Barzan tourne une nouvelle page dans sa lutte contre les submersions marines. La Communauté d’agglomération Royan Atlantique a inauguré ce mercredi son nouveau système d’endiguement de Barzan-Plage, réalisé après plusieurs mois de travaux. La commune avait été durement touchée par les tempêtes Martin en 1999, puis Xynthia en 2010. Pour renforcer durablement la protection du secteur, un ouvrage de 1 035 mètres a été construit entre novembre 2025 et juin 2026. Il associe un rideau de palplanches, des enrochements renforcés et un couronnement en béton armé. L’ensemble a été dimensionné pour résister à une tempête de type Martin, avec une marge supplémentaire de 20 centimètres, afin d’anticiper la montée du niveau de la mer. Cet équipement protège désormais près de 430 habitants, mais aussi des commerces, un camping, un restaurant, une agence immobilière et le site archéologique du Fâ. Le coût des études et des travaux dépasse les 2,8 millions d’euros hors taxes. Le projet a été financé par l’État, le Département, la Région Nouvelle-Aquitaine et la CARA. La CARA qui sera chargée d’assurer la surveillance et l’entretien de cet ouvrage dans le cadre de sa compétence Gemapi.