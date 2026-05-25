

À Bernay-Saint-Martin, le Cercle de l’espérance organise sa sardinade à la salle de Breuilles, 4 chemin du moulin, dimanche 7 juin, à midi. Menu à 23€ : kir, entrée crudités, sardines, pommes de terre braisées, fromage, dessert, café et digestif. Plats de substitution. Boissons non comprises. Apportez vos couverts. Buvette. Inscriptions avant le 1er juin. Renseignements et réservations au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Règlement par carte bancaire possible. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.