Évènement aujourd’hui en Charente-Maritime avec trois projections en avant-première du premier téléfilm de Frédéric Lopez. L’animateur de l’émission « Un dimanche à la campagne » est passé derrière la caméra pour raconter l’histoire vraie de Louis Derungs, amputé des deux bras après un accident. Ce dernier qui joue son propre rôle dans le film. Un film sur la résilience qui sera diffusé à la rentrée sur France 2. Ça s’appelle « Après la fin », et c’est présenté en exclusivité avec Hélène FM, Vog Radio et l’émission « Chut on écoute la télé ». Son animateur Alain Jeanne nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/lopez-1.mp3 Alain Jeanne qui promet des projections chargées en émotions, à travers le film bouleversant de Frédéric Lopez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/lopez-2.mp3 Rendez-vous est donné à 16h au cinéma le Lido de Royan, 19h à l’Atlantic ciné de Saintes, et 20h45 à l’Apollo ciné 8 de Rochefort, en présence du réalisateur Frédéric Lopez, et des comédiens Louis Derungs et David Salles. Les séances sont gratuites. Il reste encore des places. Les réservations se font par mail à onecoutelatele@yahoo.com

