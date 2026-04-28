Le Département de la Charente-Maritime continue de se mobiliser pour faciliter l’installation des médecins. La collectivité et ses partenaires viennent de lancer un nouvel outil baptisé GPS 17. Il s’agit d’un guichet unique pour accompagner les professionnels de santé afin d’améliorer l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale.

C’est une réponse concrète à la question de l’accès aux soins sur le territoire. Le Département de la Charente-Maritime, avec plusieurs partenaires, vient de lancer GPS 17, pour Guichet des Professionnels de Santé. L’objectif est simple : faciliter l’installation des médecins et des soignants en regroupant, sur une seule plateforme, toutes les informations utiles. Ce nouveau service s’adresse notamment aux internes, aux médecins généralistes, aux docteurs juniors en médecine générale, mais aussi aux infirmiers en pratique avancée. Parmi les partenaires, on retrouve l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la CPAM, le Conseil de l’Ordre des Médecins ou encore la faculté de médecine de Poitiers. Concrètement, GPS 17 fonctionne comme un guichet unique numérique. On y trouve une cartographie de l’offre de soins en Charente-Maritime, mais aussi des informations sur les opportunités d’installation, de stage ou de logement. Le site propose également des rubriques dédiées selon les profils : aides financières pour les internes, accompagnement personnalisé pour les jeunes médecins, modèles de contrats ou encore démarches administratives pour les remplaçants. Les collectivités ne sont pas oubliées, avec des informations pour créer des maisons de santé ou développer des centres de soins. Avec GPS 17, le Département espère ainsi renforcer l’attractivité médicale du territoire et, à terme, améliorer l’accès aux soins pour les habitants, dans un contexte de désertification médicale toujours très préoccupant.

Et ce guichet unique est accessible en ligne dès à présent, pour tous les professionnels de santé intéressés par une installation en Charente-Maritime.