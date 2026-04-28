À Rochefort, Oceana Lumina, c’est terminé ! Le parcours nocturne et poétique sur l’histoire maritime de l’arsenal ne reviendra pas cet été pour une nouvelle édition. Après cinq saisons qui auront permis d’attirer près de 80 000 visiteurs, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a décidé de ne pas renouveler le contrat conclu avec le concepteur Moment Factory qui arrivait à terme fin 2025. L’idée étant de laisser place à d’autres projets pour faire découvrir le site et les abords de la Corderie royale.