À l’occasion de l’anniversaire du débarquement qui a permis la libération de l’île d’Oléron en 1945, une visite exceptionnelle est proposée au public ce jeudi. Direction la commune de Saint-Denis pour découvrir la batterie des Trois Pierres, un site emblématique du mur de l’Atlantique. Construits pendant la Seconde Guerre mondiale, ces vestiges militaires font partie d’un vaste réseau de défense installé sur les côtes françaises face à une éventuelle arrivée des forces alliées. Cette visite commentée, réalisée par la Communauté de communes de l’île d’Oléron et le Comité de Libération Seudre Oléron, permettra de mieux comprendre l’histoire de ces bunkers encore visibles aujourd’hui sur l’île, comme le souligne Julia Dumoulin, responsable du service musée et patrimoine à la CdC oléronaise :

Rendez-vous ce jeudi. La visite est gratuite, mais sur réservation. De nouvelles visites sur place seront proposées à l’occasion des Journée européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre.