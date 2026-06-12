

Après La Rochelle samedi dernier, la Ville de Saintes accueille ce samedi sa Marche des fiertés. Une 2e édition pour la cité santone, organisée par les Fiertés saintaises et le Collectif féministe saintais. Au programme : village associatif, animations, marche revendicative et soirée festive. Un évènement militant en faveur des jeunes LGBT en rupture familiale.

La Marche des fiertés revient pour une deuxième édition ce samedi à Saintes. Le rendez-vous est donné place Bassompierre, qui sera transformée dès 11h en village associatif. 21 stands de prévention, d’information et de création y accueilleront le public jusqu’à 14h. Tout au long de la journée, plusieurs animations sont prévues avec les groupes Isla Negra, Iels en voix et Coloc’Drag. Un pique-nique partagé sera également organisé à partir de 12h30 sur les bords du fleuve Charente. Le temps fort de cette journée reste bien sûr la Marche des fiertés. Après un discours d’ouverture et une performance des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, le cortège s’élancera à 15h depuis la place Bassompierre pour un parcours dans les rues de la ville, avant un retour prévu vers 17h. L’événement se veut à la fois festif et militant. Une collecte de fonds sera organisée au niveau de l’Octroi au profit du Refuge, une association qui accompagne les jeunes LGBT, confrontés à des ruptures familiales.

À l’issue de la marche, la fête se poursuivra avec un DJ set queer de Stella Moris sur le village associatif, avant une soirée baptisée « After Glitter » au Silo, de 21h à 2h du matin.

La participation aux animations et à la marche est libre. Seule la soirée « After Glitter » est payante, avec une entrée à 8 euros en prévente et 10 euros sur place.