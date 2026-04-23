Évènement samedi 9 mai à Fouras. La petite station balnéaire accueille « Le Temps FORT » pour célébrer le fort Boyard. L’occasion de mettre à l’honneur ce monument du patrimoine charentais-maritime à la renommée mondiale, emblème du département, star de la télé et qui fait partie des sites retenus cette année par le Loto du patrimoine. Avec un enjeu : récolter des fonds pour sauver l’édifice dont les travaux de restauration s’élèvent à 44 millions d’euros. Le chantier porté par le Département de la Charente-Maritime, propriétaire du site, se poursuit pour une ouverture du fort au public espérée en 2028. On écoute la présidente Sylvie Marcilly qui nous présente cette journée :

Pour l’heure, l’appel aux dons a permis de recueillir un peu plus d’un million d’euros sur les 9 millions escomptés. « Le Temps FORT », c’est le 9 mai, de 10h à 17h, à Fouras. C’est gratuit et ouvert à tous.