Une enquête a été ouverte après le saccage de l’église Notre-Dame de Surgères. Hier soir, entre 18h et 20h30, des dégradations ont été commises au sein de l’édifice. Deux statues ont été brisées et se sont retrouvées au sol, dont celle de la Vierge et de Saint-Joseph. Des extincteurs ont été vidés, et des bougies ont été jetées. Et puis l’orgue a été aspergé d’eau, endommageant ses tuyaux et son fonctionnement. La gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les premières constations et des relevés d’empreintes, après avoir été alertée par le curé de la paroisse de Surgères, Père Alphonse, très ému par ce qui s’est passé :

C’est désormais aux enquêteurs de faire toute la lumière sur cette affaire qui a secoué toute la paroisse de Surgères et au-delà, à l’image de ce fidèle, Pierre, venu ce matin prêter main forte au Père Alphonse pour remettre de l’ordre dans l’église et témoigner de son soutien. Il s’est dit extrêmement choqué. Écoutez :

Le maire de la ville Thomas Godeau a condamné avec la plus grande fermeté ces agissements qu’il juge « indignes, irrespectueux et inadmissibles ». Il est allé déposer plainte à la gendarmerie ce matin. Il annonce qu’il sera présent au début de la messe dimanche prochain pour témoigner de son soutien à la communauté paroissiale. L’église Notre-Dame restera fermée toute cette journée pour la remise en état des lieux. Une messe de réparation sera prochainement organisée.