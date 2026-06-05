À l’occasion des 40 ans du Téléthon cette année, Royan accueillait hier une étape d’un défi sportif pas comme les autres. Un homme atteint de myopathie traverse actuellement la façade atlantique à vélo pour sensibiliser le public aux maladies neuromusculaires et soutenir la recherche. Il s’appelle Bertrand Cita et il a fait halte ce jeudi après-midi dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

Parcourir 1 300 kilomètres à vélo entre Roscoff et Hendaye : c’est le défi que s’est lancé Bertrand Cita. Atteint lui-même de myopathie, il emprunte la Vélodyssée pour démontrer qu’une activité physique adaptée peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par ces maladies. Son passage à Royan s’inscrit dans le cadre des 40 ans du Téléthon qui seront célébrés cette année les 4 et 5 décembre. Au-delà de la performance sportive, Bertrand Cita souhaite surtout porter un message d’espoir, de résilience et de solidarité. Son objectif : sensibiliser le grand public aux myopathies et rappeler l’importance de la recherche médicale sur les maladies génétiques rares. Cette initiative permet également de mettre en lumière les actions de l’AFM-Téléthon, qui accompagne les malades et leurs familles tout en finançant la recherche scientifique. La Ville de Royan encourage cette démarche citoyenne et invite la population à soutenir le cycliste dans la poursuite de son périple.

Bertrand Cita est auparavant passé par Marans et Rochefort ce mercredi, avant de rejoindre la station balnéaire royannaise.