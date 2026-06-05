Des élèves se mobilisent pour la prochaine collecte alimentaire de l’épicerie solidaire de Surgères. Inscrits en première année de CAP Équipier Polyvalent du Commerce, ils ont réalisé des projets de communication pour promouvoir l’évènement, qui aura lieu les 18 et 19 septembre prochains dans les supermarchés de la ville et d’Aigrefeuille-d’Aunis. Ce travail pédagogique s’inscrit dans le cadre d’un partenariat durable entre le Centre intercommunal d’action sociale Aunis Sud et le Lycée professionnel du Pays d’Aunis. Ce dont se réjouit Cécile Gioan, directrice du CIAS :

Cette année, les élèves, encadrés par leurs enseignants, ont travaillé sur la conception d’un outil de communication digital. Une première, comme le souligne leur professeur Anthony Saadoun :

Hier avait eu lieu la restitution des projets. Marius, 15 ans, nous explique ce qu’il a proposé :

Un vote déterminera le projet gagnant. Celui qui sera retenu aura la chance d’être diffusé prochainement sur les réseaux sociaux de la Communauté de communes Aunis Sud.