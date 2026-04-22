L’église Notre-Dame de Surgères, cible d’un acte de vandalisme. Des dégradations ont été commises hier soir au sein de l’édifice. Deux statues ont été brisées et se sont retrouvées au sol, dont celle de la Vierge et de Saint-Joseph. Et l’orgue a été aspergé d’eau, endommageant ses tuyaux et son fonctionnement. La gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les premières constations et des relevés d’empreintes. Le maire de la ville Thomas Godeau était également présent sur les lieux, dans la soirée. Il condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qu’il juge « indignes, irrespectueux et inadmissibles ». Il est allé déposer plainte à la gendarmerie ce matin. Il annonce qu’il sera présent au début de la messe dimanche matin pour témoigner de son soutien à la communauté paroissiale. L’église Notre-Dame restera fermée toute cette journée pour la remise en état du monument. Une enquête a été ouverte.