Rencontre avec le nouveau président de la Communauté de communes Aunis Sud. Christophe Rault a été élu le 14 avril dernier à la tête de la collectivité, dont le siège est situé à Surgères. À 63 ans, cet officier de gendarmerie à la retraite, maire de la petite commune de Bouhet depuis 2020, a effectué auparavant un premier mandat en tant que vice-président en charge des Ressources humaines et de la gestion des terrains familiaux des gens du voyage. Ce qui l’a amené à être candidat à la présidence de la CdC pour succéder à Jean Gorioux qui a cessé tout mandat. Christophe Rault :