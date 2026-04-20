À Rochefort, le bateau passeur a repris son rythme de croisière. Avec le retour du printemps et des beaux jours, le Rohan, qui assure la liaison entre la ville et la commune de Soubise, est de nouveau en service depuis début avril. Porté par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, il s’inscrit dans une politique en faveur des mobilités douces, notamment pour les piétons et les cyclistes. Accessible à tous, le passeur relie la cale de Soubise à l’ancien embarcadère de Rochefort. Une traversée qui permet aussi de redécouvrir les paysages de marais, et de rejoindre le site du pont Transbordeur, emblématique de l’estuaire de la Charente. La CARO met également en avant ce dispositif dans le cadre du renouvellement du label Grand Site de France, avec un objectif : mieux gérer les flux touristiques tout en préservant la biodiversité et les paysages. Les traversées sont assurées jusqu’au 27 septembre, de 9 heures à 18 heures, avec des horaires adaptés aux marées. C’est 2,10 euros l’aller simple, et 3,20 euros l’aller-retour.