

Quel avenir pour l’agriculture sur l’île d’Oléron face au changement climatique ? C’est la question qui sera au cœur d’une conférence ce soir à Saint-Pierre-d’Oléron. Pour ce deuxième rendez-vous climat de l’année, la Communauté de Communes propose une rencontre avec Serge Zaka, agronome et docteur en agroclimatologie, qui est spécialisé sur les impacts du réchauffement dans les cultures.

Sécheresses plus fréquentes, vagues de chaleur, hivers trop doux ou encore épisodes de gel tardif… Le changement climatique modifie déjà profondément les conditions de production agricole. Sur l’île d’Oléron comme dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, ces phénomènes ont des conséquences directes sur les cultures, les sols et les écosystèmes. Pour mieux comprendre ces évolutions, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron accueille ce jeudi soir Serge Zaka. Agronome, docteur en agroclimatologie et fondateur d’AgroClimat2050, il est aujourd’hui l’un des spécialistes français de l’impact du climat sur l’agriculture. Lors de cette conférence, il reviendra notamment sur plusieurs phénomènes déjà observés sur le terrain. Parmi eux, le manque de froid hivernal, indispensable à certaines cultures comme la vigne ou les arbres fruitiers. Autre sujet : les « faux printemps », lorsque des températures exceptionnellement douces provoquent un démarrage précoce de la végétation avant le retour de gelées destructrices. Les participants pourront également découvrir les effets des canicules et des sécheresses répétées qui fragilisent les cultures et épuisent les sols, comme cela a été le cas la semaine dernière.

À travers des données scientifiques et des exemples concrets, Serge Zaka proposera aussi des pistes de réflexion sur les capacités d’adaptation de l’agriculture face à ces bouleversements.

Cette conférence gratuite se déroulera à 18h30 au cinéma Eldorado de Saint-Pierre-d’Oléron. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.