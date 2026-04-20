La belle victoire du Stade rochelais ce samedi à domicile. Les Jaune et Noir se sont imposés face aux Girondins de l’Union Bordeaux-Bègles, à l’issue de la 21e journée du championnat de Top 14. Le score : 45 à 15 avec le point de bonus offensif. Une belle opération pour les Maritimes qui leur permet de conserver leurs chances de qualification pour les phases finales. Ils gagnent une place et sont désormais 8e, à 7 points du Top 6. À cinq journées de la fin de la saison régulière, tout est encore possible pour le Stade rochelais qui se déplace samedi prochain à Perpignan, avant-dernier du classement.