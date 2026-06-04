

À Surgères, des Comités de quartier vont remplacer le dispositif « Vis ton quartier ». C’était une promesse de campagne du nouveau maire Thomas Godeau. Ce dernier souhaite la mise en place de rendez-vous et d’espaces de rencontre afin de renforcer la proximité avec les habitants et d’échanger sur des projets très locaux, notamment autour de jardins partagés ou d’animations festives ou sportives. Pour en parler, une réunion publique est prévue ce soir à 19h, salle du Castel park. L’occasion pour le maire de présenter le nouveau découpage des quartiers, pensé à une échelle plus humaine.