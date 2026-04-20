En Charente-Maritime, la mobilisation des infirmières et infirmiers libéraux s’intensifie. À l’appel de leur fédération nationale, ils ont décidé de suspendre immédiatement les nouvelles prises en charge à domicile, notamment après une hospitalisation. En cause : la hausse continue des prix des carburants, qui pèse lourdement sur leur activité. Certains professionnels parcourent jusqu’à 200 kilomètres par jour pour assurer leurs tournées, sans pouvoir répercuter ces coûts sur leurs tarifs, fixés par l’Assurance maladie. Les professionnels dénoncent une situation devenue intenable, et jugent les réponses du gouvernement insuffisantes face à l’urgence. On écoute Fabrice Brivady, président de la FNI 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/fni-carburant.mp3 La FNI 17 réclame une exonération partielle, voire totale, de la TICPE, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Le mouvement pourrait encore s’amplifier dans les prochains jours.