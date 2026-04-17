Évènement cette fin de semaine à Surgères. L’UACIS, l’Union des Artisans Commerçants et Industriels de Surgères, organise la 2e édition de la biennale des métiers d’art « Lez’Arts en fête ». Un rendez-vous sur trois jours qui débute ce vendredi à 14h, dans deux lieux de la ville : salle du Lavoir pour les démonstrations, et salle du Castel park pour l’exposition-vente. Une trentaine d’artisans sont attendus. Déborah Bernard, la nouvelle présidente de l’association, nous en parle :

C’est 5 euros l’entrée. Demi-tarif pour les étudiants, les personnes handicapées et les demandeurs d’emploi. Gratuit pour les moins de 12 ans.

