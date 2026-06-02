Branle-bas de combat demain au Douhet, près de Saintes. Un important exercice de gestion de crise est organisé autour du site de Butagaz. Objectif : tester les dispositifs de sécurité en cas d’accident industriel majeur, notamment la sirène d’alerte et le système d’information d’urgence par téléphone.

Ce mercredi 3 juin, à partir de 10h, la préfecture de la Charente-Maritime organise un exercice grandeur nature autour du centre emplisseur de Butagaz au Douhet, au nord-est de Saintes. Le scénario prévoit de simuler un accident industriel majeur sur ce site classé Seveso, où sont stockées d’importantes quantités de propane et de butane. L’objectif est de vérifier la coordination entre les services de l’État, les secours, les forces de l’ordre, les collectivités locales et l’exploitant du site. Dans le cadre de cet exercice, la sirène d’alerte de l’usine sera déclenchée. Elle sera composée de trois séquences sonores montantes et descendantes d’une minute quarante-et-une chacune, espacées de cinq secondes. La fin de l’alerte sera signalée par un son continu de trente secondes. Le dispositif FR-Alert sera également activé. Toutes les personnes présentes dans le secteur concerné, notamment au Douhet et à Écoyeux, recevront automatiquement une notification sur leur téléphone portable. Aucun téléchargement ni inscription ne sont nécessaires. La préfecture rappelle qu’il s’agit uniquement d’un exercice destiné à tester les moyens d’alerte et à préparer les différents acteurs à une éventuelle situation d’urgence. Le test mensuel habituel de la sirène, prévu le premier mercredi du mois à midi, sera lui aussi maintenu.

Un exercice donc, sans danger pour la population, mais qui pourrait provoquer quelques inquiétudes demain matin. Les autorités invitent les habitants du secteur à ne pas saturer les lignes de secours et à tenir compte des messages d’information qui seront diffusés pendant l’opération.