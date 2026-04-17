Retour au championnat de Top 14 pour La Rochelle. Une semaine après avoir échoué en quarts de finale de Challenge cup face à l’Ulster 41 à 24, les Maritimes retrouvent le chemin de la compétition nationale, avec la réception ce samedi de l’Union Bordeaux-Bègles. Actuellement 9e, les Jaune et Noir seront opposés à des Girondins bien mieux classés cette saison, puisqu’ils occupent la 4e place et font route vers les phases finales, à six journées de la fin de la saison régulière. Le match s’annonce compliqué pour les Rochelais. Début de la rencontre à 14h30 au stade Marcel-Deflandre.