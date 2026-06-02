

À Rochefort, la municipalité hausse le ton face aux comportements canins à risque. Depuis le début de l’année, plusieurs agressions entre chiens, et parfois envers des humains, ont été recensées, avec des conséquences graves, voire mortelles pour les animaux. La Ville rappelle que tous les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique. En cas d’infraction, les propriétaires risquent 35 euros d’amende, pouvant aller jusqu’à 150 euros. Autre règle : les déjections canines doivent être ramassées, sous peine d’une amende de 135 euros. Enfin, pour les chiens de catégories 1 et 2, le port de la muselière est obligatoire. Objectif affiché : renforcer la sécurité et le respect des règles pour tous.