La Communauté d’Agglomération Royan atlantique a un nouveau président. Patrick Marengo succède à Vincent Barraud à la tête de l’intercommunalité. Si le premier avait été battu par le second en 2020, cette fois les rôles s’inversent. Hier, le maire de Royan a été élu avec 39 voix sur les 63 suffrages exprimés. Le président sortant et maire d’Étaules n’en a recueilli que 21. L’élu d’opposition du Rassemblement national de Royan Nicolas Calbrix a obtenu 2 voix. Amer et déçu, mais bon joueur, Vincent Barraud a félicité Patrick Marengo et souhaité « bonne chance » à la nouvelle équipe en place.