Nature environnement 17 et plusieurs de ses partenaires lancent un inventaire et un suivi des fougères. Un programme sur trois ans (2026-2028) qui va se dérouler sur le territoire de l’ancienne région Poitou-Charentes. Ce projet vise à mieux connaître ces plantes souvent discrètes, mais essentielles à la biodiversité. On recense environ une quarantaine d’espèces dans la région, dont certaines sont protégées ou menacées. En cause : la disparition des zones humides, la fermeture des milieux naturels ou encore certaines pratiques de restauration qui détruisent leurs habitats. Sylvain Bimont est botaniste à Nature environnement 17. Il nous explique tout l’intérêt de ce programme :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/fougere-1.mp3 L’accent est mis sur les espèces menacées, comme cette fougère que l’on trouve plus particulièrement dans notre département. Sylvain Bimont :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/fougere-2.mp3 Sylvain Bimont qui lance un appel pour développer un réseau de bénévoles sur le territoire afin d’inventorier les espèces de fougères locales.