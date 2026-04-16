Nature environnement 17 et plusieurs de ses partenaires lancent un inventaire et un suivi des fougères. Un programme sur trois ans (2026-2028) qui va se dérouler sur le territoire de l’ancienne région Poitou-Charentes. Ce projet vise à mieux connaître ces plantes souvent discrètes, mais essentielles à la biodiversité. On recense environ une quarantaine d’espèces dans la région, dont certaines sont protégées ou menacées. En cause : la disparition des zones humides, la fermeture des milieux naturels ou encore certaines pratiques de restauration qui détruisent leurs habitats. Sylvain Bimont est botaniste à Nature environnement 17. Il nous explique tout l’intérêt de ce programme :
L’accent est mis sur les espèces menacées, comme cette fougère que l’on trouve plus particulièrement dans notre département. Sylvain Bimont :
Sylvain Bimont qui lance un appel pour développer un réseau de bénévoles sur le territoire afin d’inventorier les espèces de fougères locales.
Nature environnement 17 et plusieurs de ses partenaires lancent un inventaire et un suivi des fougères. Un programme sur trois ans (2026-2028) qui va se dérouler sur le territoire de l’ancienne région Poitou-Charentes. Ce projet vise à mieux connaître ces plantes souvent discrètes, mais essentielles à la biodiversité. On recense environ une quarantaine d’espèces dans la région, dont certaines sont protégées ou menacées. En cause : la disparition des zones humides, la fermeture des milieux naturels ou encore certaines pratiques de restauration qui détruisent leurs habitats. Sylvain Bimont est botaniste à Nature environnement 17. Il nous explique tout l’intérêt de ce programme :