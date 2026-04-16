

Cap sur l’île d’Oléron, où une nouvelle façon de naviguer arrive dès cet été. Le Département de la Charente-Maritime développe son offre de Boat Club. Après l’île de Ré, le dispositif de location de bateaux débarque en Oléron, au départ de port de Boyardville.

Naviguer toute l’année, sans les contraintes d’achat et d’entretien d’un bateau : c’est le principe du Boat Club, lancé l’an dernier par le Département de la Charente-Maritime. Après un premier test concluant en 2025 depuis port de Saint-Martin-de-Ré, le dispositif s’étend dès le 1er juin prochain à Boyardville, sur l’île d’Oléron. Concrètement, les abonnés peuvent accéder à des bateaux à moteur, pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. Deux formules sont proposées : une offre en semaine, à 180 euros par mois, et une formule liberté, à 280 euros, valable toute la semaine. Dans les deux cas, quatre sorties mensuelles sont incluses.

Le service s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux plaisanciers confirmés. Une formation est incluse dès la première prise en main, avec la possibilité de suivre un coaching complémentaire. Tout se fait en ligne, de la réservation des bateaux au choix des créneaux. Et pour aller plus loin, des services optionnels comme la location de matériel de pêche ou des événements entre membres sont également proposés.

Avec cette nouvelle offre, le Département entend moderniser ses ports et attirer un public plus large vers la navigation de plaisance.

Voilà une nouvelle façon de prendre la mer donc, plus souple et sans engagement sur le long terme. Les inscriptions sont ouvertes, avant le lancement officiel le 1er juin à Boyardville.