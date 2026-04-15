

Le fort Boyard sélectionné pour l’édition 2026 du Loto du patrimoine. Le monument emblématique de la Charente-Maritime, qui est menacé et qui subit actuellement des travaux de restauration dont le coût est estimé à 44 millions d’euros, fait partie des 18 sites régionaux retenus cette année par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern. L’annonce a été faite hier soir à Paris. Parallèlement, un appel aux dons est toujours en cours sur le site de la Fondation du patrimoine. Et puis, une grande fête en l’honneur du fort Boyard, baptisée « Le temps FORT », est prévue le 9 mai à Fouras, pour sensibiliser le public à la sauvegarde de ce fleuron du patrimoine.