À Rochefort, le vélo prend une nouvelle place dans le quotidien des habitants. La ville vient d’inaugurer début avril un tout nouveau plateau d’apprentissage au Stade Rouge, après trois mois de travaux.

Sur une surface de 1 400 m², ce parcours sécurisé permet aux enfants, mais aussi aux familles, de s’initier à la circulation à vélo dans des conditions proches de la réalité. Zone 30, limitation à 20 km/h, route départementale… tout est pensé pour reproduire les situations rencontrées en ville, avec une signalisation complète et pédagogique. Ce nouvel équipement s’inscrit dans le programme national « Savoir Rouler à Vélo », qui vise à apprendre aux plus jeunes à se déplacer en toute autonomie et en toute sécurité. Un enjeu important pour Rochefort et la Communauté d’Agglomération, qui ambitionnent de multiplier par quatre l’usage du vélo dans les années à venir. Tout au long de l’année, des créneaux seront réservés aux écoles et aux centres de loisirs, avec l’appui d’acteurs locaux engagés dans la promotion du vélo.