Ce samedi, c’est Conchyli party à Royan ! Un dîner spectacle sous chapiteau place Kerimel De Kerveno, à deux pas de la plage de la Grande Conche. Plusieurs temps forts sont prévus au cours de cette soirée qui se veut festive et conviviale, avec la marinière comme dress code obligatoire. Guillaume Radouan, en charge de la communication, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/conchyli-party-1.mp3 L’occasion de célébrer la culture et les produits de la mer, une semaine avant la tenue de la 3e édition du Salon des pêches, qui aura lieu du 24 au 26 avril. Guillaume Radouan :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/conchyli-party-2.mp3 Pour la Conchyli party ce samedi, les réservations se font en ligne avant demain soir sur le site conchyliparty.fr.