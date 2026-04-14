Après des mois d’attente et de rebondissements, c’est officiel : le magasin Leroy Merlin de Saint-Georges-des-Coteaux, dans l’Agglomération de Saintes, ouvre ses portes aujourd’hui. Un projet longtemps retardé, mais qui voit finalement le jour dans un format… un peu particulier.

L’aboutissement d’un long feuilleton local qui aura duré plusieurs mois. Initialement prévue en octobre 2024, l’ouverture avait été repoussée à cause de recours administratifs et de modifications du permis de construire… alors même que le bâtiment était déjà sorti de terre.

Pour obtenir le feu vert définitif, l’enseigne a notamment dû revoir sa copie, avec une surface de vente divisée par deux. Résultat : un magasin plus compact, mais pensé pour rester complet. Avec près de 4 900 m² de surface commerciale et 29 000 références, le site mise sur l’efficacité : des rayons optimisés, des parcours simplifiés et une offre resserrée, sans doublon. Autre particularité, unique en France : une allée centrale élargie pour faciliter la circulation, et une cour des matériaux intégrée, inspirée du négoce, pour un retrait rapide des produits. Au total, 102 salariés vont faire tourner ce nouveau magasin, dont une grande partie a été recrutée localement. Un projet qui se veut aussi durable, avec un bâtiment certifié haute performance environnementale.

Le nouveau magasin Leroy Merlin, le 2e de Charente-Maritime après celui de La Rochelle-Puilboreau, ouvre dès ce matin, avec des horaires élargis toute la semaine.