À Marennes-Hiers-Brouage, la commune veut mettre fin au stationnement sur les trottoirs. Depuis plusieurs semaines, la police municipale constate une augmentation de ces incivilités dans plusieurs rues de la Ville. Une campagne de sensibilisation est en cours, avant une prise de sanctions à partir de lundi prochain.

Se garer sur un trottoir peut sembler anodin… mais pour la mairie de Marennes-Hiers-Brouage, c’est un vrai problème de sécurité. Depuis plusieurs semaines, la police municipale observe une recrudescence du stationnement gênant dans plusieurs secteurs de la ville, notamment avenue De-Lattre-de-Tassigny, rue Jean-Moulin ou encore rue Henry-Dunand. Conséquence : les piétons sont parfois obligés de descendre sur la chaussée pour continuer leur chemin. Une situation particulièrement risquée pour les parents avec poussette, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou encore les élèves du collège. Autre difficulté : ces véhicules mal stationnés réduisent la visibilité aux intersections et compliquent la sortie des riverains de leur domicile. Pour tenter de faire évoluer ces comportements, la municipalité a lancé une phase de prévention. Jusqu’au 20 avril, les agents de la police municipale privilégient le dialogue et rappellent les règles aux automobilistes. Mais passé cette date, les contrôles seront plus stricts. Le stationnement sur les trottoirs sera alors verbalisé, avec une amende de 135 euros Objectif pour la commune : améliorer la sécurité de tous les usagers de la voirie et garantir un meilleur partage de l’espace public.

La municipalité précise qu’un travail sera mené à l’échelle de toute la commune pour adapter le stationnement et sécuriser les déplacements.