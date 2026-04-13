La Ville de Surgères relance son Concours de nouvelles. C’est la 4e édition cette année. Organisé en partenariat avec l’association En avant première, la médiathèque, la Librairie des thés et les éditions La Nage de l’Ourse, ce concours change exceptionnellement de formule en 2026 et s’adresse exclusivement aux jeunes qui résident en Région Nouvelle-Aquitaine. L’histoire devra mettre en scène le déroulement et la résolution d’une enquête. Véronique Amans de l’association En avant première nous parle de cette 4e édition :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/concours-nouvelles.mp3 L’appel à candidature est lancé. Les jeunes ont jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire. Seules les 100 premières nouvelles seront retenues. La remise des prix aura lieu le samedi 17 octobre, lors du festival des écritures. Les nouvelles gagnantes seront publiées par La Nage de l’Ourse.