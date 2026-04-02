Joli coup de filet la semaine dernière pour la police de La Rochelle. Elle a mis la main sur un vaste réseau de trafic de stupéfiants. Plusieurs individus ont été interpellés. Des perquisitions ont permis la saisie d’importantes quantités de drogues : 3,5 kg de résine de cannabis, 3,3 kg de kétamine, plus d’un kilo d’herbe, 400 g de méthamphétamine, 282 grammes de cocaïne, 30 g de MDMA et 63 fioles de LSD. La valeur marchande est estimée à 150 000 euros. Cinq armes et 33 000 euros en liquide ont également été découverts. Le principal mis en cause dans cette affaire sera jugé en mai. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès.