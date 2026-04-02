Après les profs, c’est au tour des retraités de descendre dans la rue. Dans le cadre d’un mouvement national, une intersyndicale appelle à la mobilisation ce jeudi en Charente-Maritime. Avec trois rassemblements ce matin devant les hôpitaux de La Rochelle, Saintes et Rochefort. Outre la baisse du pouvoir d’achat et les faibles pensions, les retraités dénoncent les difficultés d’accès soins. D’où ces rassemblements symboliques devant des établissements de santé. On écoute Alain Girard, secrétaire de l’Union départementale des retraités CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/retraites.mp3 Deux délégations seront reçues en sous-préfecture, ce jeudi en début d’après-midi à Rochefort, et demain à Saintes. Elles y déposeront des motions et une pétition.